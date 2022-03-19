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Голливуд пригласил президента Зеленского поучаствовать в церемонии вручения Оскара

19 марта 2022, 04:29

Ведущие видят в этом отличную возможность привлечь внимание всего мира к войне в Украине.

Актриса Эми Шумер предложила пригласить президента Зеленского поучаствовать в церемонии вручения Оскара/ Коллаж

Голливудская актриса и стенд-ап комик Эми Шумер предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому принять участие в церемонии Оскар, которая состоится 28 марта.

Вручения премии Оскар впервые за долгое время пройдет с ведущими, роль которых досталась Эми Шумер, Реджине Холл и Ванде Сайкс.

На ток-шоу у актрисы Дрю Берримор, Шумер рассказала, что предложила продюсерам включить в программу церемонии выступление президента Украины Владимира Зеленского. Она видит в этом отличную возможность привлечь внимание общественности в войне в Украине.

"Я думаю, что это отличная возможность, по крайней мере, прокомментировать пару вещей. У меня есть несколько шуток, которые подчеркивают текущее состояние. Я имею в виду, что происходит так много ужасных вещей, что трудно сосредоточиться на какой-то из них. На самом деле я предложила эту идею продюсерам, я хотела найти способ подключить Зеленского по спутнику, или сделать видеозапись, просто потому что Оскар ведь смотрят многие", - объяснила свое решение актриса.

Ответ продюсеров Оскара пока не известен. Также не известно, рассматривает ли президент Зеленский это предложение всерьез.

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Ранее стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского и украинцев выдвинут на Нобелевскую премию мира. Это инициатива группы действующих и бывших политиков стран Европы.

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