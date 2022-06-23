"Я уже на последнем издыхании, как мне кажется": Брэд Питт оставляет актерскую карьеру

На небосклоне Голливуда начался настоящий звездопад.
58-летний голливудский актер, звезда фильмов Интервью с вампиром, Большой куш, Бойцовский клуб и пр., Брэд Питт намекнул на скорое завершение актерской карьеры.
Следом за Джимом Керри и Брюсом Уиллисом, артист заговорил об усталости от актерства. В интервью для журнала GQ он сделал неоднозначное заявление.
"Я уже на последнем издыхании, как мне кажется. Это последний семестр или триместр. Каким он будет? Как я хочу его построить?" - говорит Питт.
Но окончательное решение голливудским красавчиком, похоже, еще не принято. Уход от актерства не означает завершение карьеры в кино - интервьюер обращался к Питту, как к талантливому продюсеру, так что он, вероятно, выберет именно эту стезю.
В качестве продюсера Брэд Питт уже создал несколько успешных кинопроектов - 12 лет рабства (2013; получил премию Оскар), Красивый мальчик (2018), Король (2019) и пр.
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Ранее голливудский актер Брэд Питт появился на обложке популярного глянца GQ в очень неожиданном образе - с накрашенными глазами и в яркой одежде он изображал Офелию.
Также в Сети появилось видео, как 16-летняя дочь голливудских суперзвезд Анджелины Джоли и Бреда Питта Шайло продолжает покорять хип-хоп-индустрию.
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