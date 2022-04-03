Следом за Уиллисом: Джим Керри объявил о завершении кинокарьеры

Комик оставил поклонникам утешительное послание.
Американо-канадский актер и комик Джим Керри заявил о завершении своей кинокарьеры. Об это он рассказал в шоу Access Hollywood, в интервью о своей последней картине Соник 2 в кино.
60-летний артист больше две трети своей жизни посвятил сцене и кинематографу. По признанию Керри, сейчас ему кажется, что он сделал все, что мог, для мира кино.
"Я чувствую, и это то, что вы, возможно, никогда не услышите от другой знаменитости, что мне достаточно. Я сделал достаточно. Меня достаточно. Я ухожу на пенсию. Я говорю это довольно серьезно", - рассказал комик.
Однако Керри поспешил утешить фанатов - он не исключает возможность однажды вернуться на большие экраны: "Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то может я и вернусь".
За 41 год кинокарьеры Джим Керри снялся в более чем 50-ти фильмах и сериалах различных жанров: наибольшую известность он заработал, как комедийный актер, однако зрителями высоко ценятся и его драматические роли.
Самые известные фильмы с Джимом Керри: Маска, Эйс Вентура, Тупой и еще тупее, Брюс Всемогущий, Шоу Трумана, Вечное сияние чистого разума и пр.
Читайте такжеВ боях за Украину погиб известный поэт и ученый из Львова
Ранее семья другого голливудского актера, Брюса Уиллиса, сообщила о завершении его кинокарьеры из-за афазии - нарушения речи, которые влияют на его когнитивные способности.
Другие новости:
- Самая богатая украинская певица рассказала о судьбе своего роскошного особняка в Киеве за 5 млн
- С подиума на передовую: звезда показов Prada и Lacoste пошел служить в ВСУ
- Получивший российское гражданство актер Жерар Депардье резко осудил зверства Путина в Украине