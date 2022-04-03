Следом за Уиллисом: Джим Керри объявил о завершении кинокарьеры

Джим Керри уходит из кино / imdb.com

Американо-канадский актер и комик Джим Керри заявил о завершении своей кинокарьеры. Об это он рассказал в шоу Access Hollywood, в интервью о своей последней картине Соник 2 в кино.

60-летний артист больше две трети своей жизни посвятил сцене и кинематографу. По признанию Керри, сейчас ему кажется, что он сделал все, что мог, для мира кино.

"Я чувствую, и это то, что вы, возможно, никогда не услышите от другой знаменитости, что мне достаточно. Я сделал достаточно. Меня достаточно. Я ухожу на пенсию. Я говорю это довольно серьезно", - рассказал комик.

Однако Керри поспешил утешить фанатов - он не исключает возможность однажды вернуться на большие экраны: "Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то может я и вернусь".

За 41 год кинокарьеры Джим Керри снялся в более чем 50-ти фильмах и сериалах различных жанров: наибольшую известность он заработал, как комедийный актер, однако зрителями высоко ценятся и его драматические роли.

Самые известные фильмы с Джимом Керри: Маска, Эйс Вентура, Тупой и еще тупее, Брюс Всемогущий, Шоу Трумана, Вечное сияние чистого разума и пр.

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Ранее семья другого голливудского актера, Брюса Уиллиса, сообщила о завершении его кинокарьеры из-за афазии - нарушения речи, которые влияют на его когнитивные способности.

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