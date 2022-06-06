Пластика и ритм: как танцует дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта

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16-летняя дочь голливудских суперзвезд Анджелины Джоли и Бреда Питта Шайло продолжает покорять хип-хоп-индустрию. Так, девушка продемонстрировали свои танцевальные движения под хит Эда Ширана Shivers в новом видео, которое сразу же разлетелось по Сети.

Как пишет "Фокус", Шайло умело двигается в такт вместе с двумя другими девушками во время урока танцев. На ней – полностью черный спортивный костюм с соответствующими кроссовками, а волосы собраны в пучок.

По словам инсайдеров, танцы – "главная любовь Шайло прямо сейчас", и "она действительно хороша в этом".

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"Шайло — типичный подросток, и она выражает себя разными способами. Ей нравится, что она может чувствовать музыку, отпускать и быть свободной, что очень важно. Ей нравятся все стили танца, но больше всего ей нравятся хип-хоп и фристайл", – говорят знакомые девушки.

Что касается ее знаменитых родителей, то 58-летний Брэд и 46-летняя Анджелина "впечатлены" танцевальными способностями Шайло и "они очень гордятся".

Напомним, ранее голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли, которая весной приехала в военный Львов, засветила кольцо с картой Украины. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны