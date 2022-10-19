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Совсем не Брэд Питт: с кем встречается Эмили Ратаковски

19 октября 2022, 21:34

Модель застукали на свидании с богатым нью-йоркским наследником.

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски встречается с Оразио Риспо / instagram.com/inamoratawoman

31-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски развелась с мужем и отцом ее единственного ребенка, актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Причиной расставания стали регулярные измены мужчины.

Звездная красотка оставалась в одиночестве совсем недолго. Сперва ей приписывали роман с американским актером Брэдом Питтом.

Однако папарацци издания The Daily Mail поймали Ратаковски на свидании с совершенно другим мужчиной. После журналистского расследования выяснилось, что модель, вероятно, закрутила роман со своим давним знакомым, 35-летним Оразио Риспо.

Мужчина является богатым наследником известного нью-йоркского риелтора, чьей специальностью является элитная недвижимости. Также Риспо старший является владельцем бренда нижнего белья BANDEBRA.

Оразио, хоть и имеет образование политолога, свою жизнь посвятил музыке - работает диджеем и ранее был владельцем музыкального магазина.

Ранее Эмили Ратаковски стали приписывать роман с одним из главных красавцев Голливуда - актером Брэдом Питтом. Инсайдеры уже успели сообщить любопытные подробности об этой паре.

Представитель бывшей жены Питта, актрисы Анджелины Джоли, уже сделал заявление от ее имени о личной жизни Брэда. Возможный роман Питта с Ратаковски вызвал у нее неоднозначную реакцию.

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