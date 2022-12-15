"Готовит самые вкусные вареники и оливье! Люблю ее": разведенный Слава Демин показал любимую женщину

Известный ведущий показал женщину, которая всецело овладела его сердцем и душой.

Слава Демин показал свою любимую женщину - 92-летнюю Галину Яковлевну / instagram.com/slavademin_official

38-летний радиоведущий Слава Демин год назад закончил 13-летние отношения со своей супругой. С тех пор он гордо носит статус холостяка и нет-нет, да интригует поклонников новыми романами.

Меж тем его сердце все же несвободно. Важное место в жизни Демина занимает женщина, которая в свое время заменила ему маму.

Речь идет о бабушке ведущего, Галине Яковлевне, которой сегодня исполнилось 92 года. Демин поздравил свою бабушку в Instagram, ведь она - прогрессивная женщина, умеет пользоваться социальными сетями, и обязательно прочтет теплые пожелания от внука.

"Моей бабушке сегодня 92!!! И она очень прогрессивная! Умеет пользоваться Ютюбом, подписанная на меня в Инстаграм и прочтет этот пост и ваши комментарии, у нее Айфон, которым она научилась пользоваться только 4 месяца назад. Иногда от нее в вайбере приходят сообщения вроде "дате елутаалс", и я понимаю, что она пыталась разобраться, как отправить голосовое сообщение. А еще Галина Яковлевна готовит самые вкусные вареники и оливье! Люблю ее ❤️", - пишет Демин.

Также ведущий показал виновницу торжества на нежном семейном сэлфи, и похвастался роликом, где она отправляет ему воздушные поцелуи.

Ранее бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова показала редкое фото со взрослым красавчиком-сыном - 22-летний Егор появился на нежном сэлфи с мамой.

Тем временем легендарного голливудского актера и звезду боевиков 80-х Жана-Клода Ван Дамма неожиданно заметили на Закарпатье, где он инкогнито посетил одну из местных больниц.

Другие новости: