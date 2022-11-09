Слава Демин высказался о своем участии в Холостячке

Слава Демин ходил на кастинг Холостячки / instagram.com/slavademin_official

38-летний радиоведущий Слава Демин сейчас один из самых завидных холостяков украинского шоу-бизнеса - в январе прошлого года он объявил о расставании со свей супругой после 13 лет отношений.

С тех пор ситуация на любовном фронте ведущего остается под вопросом. Сейчас романтическое реалити-шоу Холостяк снова набирает популярности на волне интереса к новому сезону.

Исходя из этого поклонники спросили Демина на его странице в Instagram, не хотел бы он стать главным героем следующего сезона Холостяка. На что ведущий раскрыл любопытный факт о себе.

Оказывается, он уже принимал участие в кастинге. Правда "пробовался" на участие в Холостячке. Любопытно, что женский вариант романтического реалити имел лишь два сезона: с главной героиней Ксенией Мишиной (с октября по декабрь 2020 года) и со Златой Огневич (с сентября по декабрь 2021 года). Демин мог стать участником Холостячки со Златой, и был заинтересован в отношениях с певицей. Однако он рад, что кастинг провалился.

Что же касается Холостяка, то быть частью этого проекта ведущем совсем не хочется. "Нет, потому что это тяжелые съемки на протяжении трех месяцев. И я рад, что когда-то меня не взяли участником на Холостячку ;)", - рассказал Демин.

Слава Демин ходил на кастинг Холостячки / instagram.com/slavademin_official

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