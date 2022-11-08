Известная голливудская актриса после каминг-аута впервые стала мамой

Ребел Уилсон стала мамой - у актрисы родилась дочь от суррогатной мамы / instagram.com/rebelwilson

42-летняя голливудская комедийная актриса Ребел Уилсон, известная ролями в фильмах Девичник в Вегасе, В активном поиске, Кролик Джоджо и Холостячки, в начале июня совершила каминг-аут, как бисексуальная женщина.

Артистка состоит в отношениях с дизайнеркой Рамоной Агрума, которую называет своей диснеевской принцессой. На вечеринке по случаю Хэллоуина влюбленных стали поздравлять с помолвкой, однако Уилсон заявила, что они с Агрума не обручены.

Очевидно, условности брака, даже нетрадиционного, не интересуют Ребел, однако она дала четко понять - с Рамоной она хочет провести всю свою жизнь. И что самое главное - вместе растить детей. Сегодня Ребел Уилсон объявила, что впервые стала мамой.

На своей странице в Instagram она написала, что неделю назад на свет появилась ее дочь - Ройс Лиллиан. Девочку актрисе родила суррогатная мать. Уилсон акцентировала внимание на том, что Ройси - ее первый ребенок, а значит она планирует заводить большую семью. Кто стал донором биологического материала для рождения Уилсон-младшей пока остается в секрете.

"Переполнена гордостью объявить о рождении моего первого ребенка, Ройс Лилиан, родившейся на прошлой неделе от суррогатной матери. Я даже не могу описать свою любовь к ней, она прекрасное чудо! Я бесконечно благодарна всем, кто принимал участие (вы знаете, кто вы), на это ушли годы… но особенно хотелось бы поблагодарить мою великолепную суррогатную мать, которая выносила и родила ее с такой грацией и заботой. Спасибо, что помогла мне создать собственную семью, это удивительный подарок. Лучший подарок!! Я готова дать маленькой Ройси всю любовь, какую только можно вообразить. Я быстро учусь… большое уважение всем мамочкам! Горжусь, что в вашем клубе", - написала эмоциональный пост актриса и показала первое фото дочери.

Дочь Ребел Уилсон - Ройс Лиллиан / instagram.com/rebelwilson

Ранее стало известно, что 59-летний "капитан Джек Воробей" Джонни Депп расстался со своей новой подружкой - ему приписывали роман с адвокатессой, которая отстаивала его интересы в суде против Эмбер Роуз.

Также 35-летняя ведущая Леся Никитюк наконец решилась раскрыть личность своего возлюбленного. Однако такой поступок Леси Ивановны лишь разочаровал ее поклонников.

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