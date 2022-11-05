Джонни Депп расстался со своей возлюбленной

Джонні Депп / https://ua.depositphotos.com

Легендарный 59-летний голливудский актер Джонни Депп расстался с 37-летней адвокатессой Джоэль Рич. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на свои источники.

По словам инсайдеров из Нью-Йорка, отсутствие актера рядом с Рич на семейной свадьбе на острове Ибица (Испания) говорит о том о том, что отношения пары "выдохлись".

"Они (отношения) все еще актуальны? Мы не говорим о нормальной паре здесь. Это не большой, стабильный, крепкий роман, и я не уверен, что он когда-либо был. Я не знаю, вместе ли они на данный момент. Конечно, я не верю, что это серьезные романтические отношения. Во-первых, Джонни только что вышел из крупной судебной тяжбы, так что кто после этого захочет брать на себя обязательства с новыми отношениями? Для него это был чрезвычайно травматичный период. Во-вторых, он Джонни Депп, и я не думаю, что стандартные серьезные отношения ему понравятся", – рассказал журналистам человек из близкого окружения актера.

К слову, роман Деппа с Рич начался в разгар его во время суда против Эмбер Херд.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-жена Деппа, актриса Эмбер Херд была признана судом виновной в клевете, которая повлекла за собой последствия для жизни и карьеры Джонни. За свое преступление она обязана выплатить крупный штраф.

Позже стали известны условия, при которых Джонни Депп готов "простить" своей бывшей жене Эмбер Херд многомиллионную компенсацию в качестве возмещения ущерба.

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