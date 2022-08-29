"Доступен на дни рождения, свадьбы, поминки": Депп в образе космонавта удивил фанатом заявлением

После того, как в мае Депп выиграл в суде дело о клевете против Эмбер Херд, он начал понемногу и аккуратно возвращаться к публичной жизни в США.
Легендарный голливудский актер и музыкант Джонни Депп появился в виртуальном виде на церемонии награждения премией MTV WMA 2022 в Ньюарке в образе легендарного лунного космонавта (Moonman) ‒ собственно, маскота телеканала MTV.
Зрители были очень удивлены появлением Деппа ‒ ведь он на протяжении нескольких лет находившегося в опале из-за вымышленных обвинений в семейном насилии над своей бывшей супругой Эмбер Херд. Но после того, как в мае актер выиграл в суде дело о клевете против нее, Депп начал понемногу возвращаться к публичной жизни в США
"Мне нужна работа. Я просто хочу, чтобы вы знали, что я доступен на дни рождения, бар-мицвы, бат-мицвы, свадьбы, поминки и какие-либо события, которые вам нужны", — шутливо сказал он зрителям MTV WMA 2022.
Ранее бывшая жена Деппа, актриса Эмбер Херд была признана судом виновной в клевете, которая повлекла за собой последствия для жизни и карьеры Джонни. За свое преступление она обязана выплатить крупный штраф.
Позже стали известны условия, при которых Джонни Депп готов "простить" своей бывшей жене Эмбер Херд многомиллионную компенсацию в качестве возмещения ущерба.
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