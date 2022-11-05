"Этот день настал": Никитюк впервые показала бойфренда, но разочаровала поклонников

Телеведущая Леся Никитюк заинтриговывала поклонников постом о своем молодом человеке.
Телеведущая Леся Никитюк решила отреагировать на просьбу поклонников показать своего бойфренда. 35-летняя звезда заинтриговала поклонников, после чего разбила их надежды.
На своей страничке в Instagram она якобы опубликовала кадр с любимым, однако мужчину на нем увидеть невозможно.
"Вы давно просите, чтобы я показала вам свою вторую половинку. Этот день настал!", – начала звезда.
Она опубликовала два кадра в осеннем образе, заинтриговав поклонников. Однако обещанного красавчика ведущая так и не показала.
"В момент, когда мы фотографировались, исчез свет. Если что, он слева", – написала Никитюк на черном экране.
Напомним, ранее Леся Никитюк отдельно отметила тот факт, что бренд Dolce&Gabbana продолжает сотрудничество с россиянами ‒ представителями страны-агрессора.
Телеведущая показала скандального известного русского поп-певца Филиппа Киркорова, одетого с ног до головы в вещи производства Dolce & Gabbana. Она предложила украинцам напомнить бренду, с кем именно он продолжает сотрудничество.
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