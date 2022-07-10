Леся Никитюк распекла на все корки бренд Dolce & Gabbana, который сотрудничает с Киркоровым

Леся Никитюк распекла на все корки бренд Dolce & Gabbana за Киркорова / коллаж УНИАН

Известная украинская телеведущая и волонтер Леся Никитюк отдельно отметила тот факт, что бренд Dolce&Gabbana продолжает сотрудничество с россиянами ‒ представителями страны-агрессора. Об этом девушка указала в разделе Stories соцсети Instagram.

На снимке Никитюк показала скандального известного русского поп-певца Филиппа Киркорова, одетого с ног до головы в вещи производства Dolce & Gabbana. Она предложила украинцам напомнить бренду, с кем именно он продолжает сотрудничество.

"Предлагаю достучаться до бренда Dolce&Gabbana комментариями под их постами!", – написала Никитюк.

Девушка также напомнила о большом скандале, в который угодил бренд Dolce & Gabbana в 2018 году. Тогда дизайнер Стефано Габбана, со-основатель компании, обидел американскую поп-певицу Селену Гомес, публично назвав ее некрасивой.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский артист и автор Артем Пивоваров, песни которого есть в репертуаре россиян Киркорова и Билана, забрал права на свои песни.

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук до того рассказывал о своем тесном общении с Киркоровым. Более того, однажды они встретились за границей и провели дружеский ужин.

"Мне бы хотелось думать, что он увидел во мне мужчину, с которым хотел бы провести вечер. Мне это греет душу. Но я не такой ориентации. Я люблю женщин", - сказал Остапчук.

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