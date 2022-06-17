Остапчук о "домоганиях" Киркорова: "увидел во мне мужчину, с которым хотел бы провести вечер"

Остапчук рассказал о "домоганиях" Киркорова/ скриншот

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук рассказал, что общался с Филиппом Киркоровым. Более того, однажды они встретились за границей и провели дружеский ужин.

В интервью Славе Демину он отметил, что российский певец писал ему в социальных сетях и даже отправлял скриншоты голосования за его пару, когда Остапчук участвовал в "Танцах со звездами".

Слава пошутил, что это и были "подкаты" со стороны Киркорова, но Владимир твердо ответил, что они эту тему напрямую не обсуждали.

"Мне бы хотелось думать, что он увидел во мне мужчину, с которым хотел бы провести вечер. Мне это греет душу. Но я не такой ориентации. Я люблю женщин", - сказал Остапчук.

Читайте такжеКто мог бы стать ведущим Евровидения-2023 в Украине: Остапчук назвал имена коллегНапомним, ведущий Владимир Остапчук не смог наладить общение с бывшей женой даже во время войны. Елена Войченко отказалась ехать с ним в первый день войны и впоследствии заблокировала его.

Шоумен рассказал, что когда проснулся 24 февраля в 5 часов от взрывов, вместе с женой Кристиной стал собираться уезжать. Тогда жена предложила позвонить Елене Войченко, чтобы ехать вместе.

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