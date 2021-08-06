Бывшая жена Остапчука заявила, что не может договориться с ним после развода

Елена Войченко / кадр из интервью

Владимир Остапчук и Елена Войченко развелись, но дети остались жить с матерью. По словам Владимира, Елена сильно ограничивает его общение с детьми, хоть он не просто платит алименты, но и помогает дополнительно.

Елена Войченко на шоу Слава + рассказала о проблемах с опекой над детьми, которую они с Владимиросм никак не могут поделить, и по ее мнению, проблемы куда глубже.

Елена подчеркнула, что просила бывшего исполнять финансовые обязанности перед детьми, помогать ей с воспитанием. Однако, по ее словам, Владимир постоянно отказывался и думал, что Войченко просто пытается вернуть его.

Она заключила с Остапчуком несколько нотариальных договоров, с которыми, по ее словам, у них проблемы с исполнением.

"Я письменно просила его публично не лгать, не обсуждать меня как мать детей. Если хочет комментировать меня как любовницу, жену – пожалуйста. Он подписал это еще в мае, но нарушил. Я не рассказываю много неприятных вещей, которые он делает в течение долгих лет. Их столько, что хватит на 5 интервью",– сказала Лена.

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Елена Войтенко и Владимир Остапчук / Новый канал

Мать двоих детей заявила, что пыталась наладить коммуникацию с нынешней избранницей Остапчука – Кристиной Остапчук после того, как поняла, что с Владимиром это сделать не получится. Однако, по ее словам, так тоже ничего не вышло.

"Я понимаю, что Владимир обсуждает все моменты с Кристиной, она что-то советует. Предлагала, чтобы мы с ней все решали. Думала, так будет проще. Он отказался", – добавила Елена.

Войченко подчеркнула, что в браке она делала все для того, чтобы сохранить семью: "Я пробовала терпеть, разговаривать, просить, водить к психологу. Мне надо было уйти гораздо раньше. Но тогда не имела бы сына".

По словам девушки проблемы в коммуникации не с ее стороны, а со стороны Владимира и Кристины.

Развод Владимира Остапчук и Елены Войченко - что известно

Ранее Владимр Остапчук обвинил Елену Войченко в сокрытии детей - она не давала ему с ними общаться.

Как известно, Остапчук расстался с Еленой после шоу Танці з зірками 2019. Тогда он поссорился со своей партнершей Илоной Гвоздевой.

В августе 2020 Владимир Остапчук сделал предложение Кристине Горняк на их годовщину, но поженились они после того, как переболели коронавирусом.

В декабре 2020 Остапчук рассказал, что бывшая жена не дала ему поздравить детей с Новым годом.

В апреле 2021 года Остапчук уже заявлял, что не знает, где пребывают его дети. По словам шоумена, он платит алименты и отплачивает их обучение.

После последнего интервью Кристины Войченко пока что Владимир Остапчук никак не ответил на ее заявления.