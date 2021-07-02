Владимир Остапчук обвинил бывшую жену в сокрытии детей - Елена Войченко ответила

Владимир Остапчук рассказал, что его бывшая жена перевозит детей без его ведома и не дает отцу с ними общаться.
Украинский ведущий Владимир Остапучк развелся с Еленой Войченко, но воспитанием детей они имеют право заниматься совместно. Однако, Владимир регулярно сообщает, что она ограничивает его обещение с детьми - то не дала увидеться на Новый год, чтобы передать подарки, то непускает их к нему домой.
Ведущий рассказал в сторис своей страницы в Instagram о том, что бывшая жена забрала детей к своим родителям без его ведома.
"Уже в который раз вынужден защищать право видеть своих детей. Елена отвезла детей к своим родителям в Умань не то, что не согласовав, даже не предупредив, на какой срок. Связи с детьми пока нет. Я заблокирован у ее матери, ее отец не берет трубку второй день. Моей маме ее отец Сергей Войченко в грубой форме отказал в желании видеться с внуками. Вынужден в рамках действующего законодательства вызвать полицию и защищать собственное право быть с детьми", - сообщил Остапчук.
Он подчеркнул, что у него равное с Еленой право видеться и воспитывать из общих детей.
Вскоре после этого Елена Войченко в своем официальном Instagram опубликовала ответ бывшему мужу.
"К сожалению, меня и моих детей уже почти два года непрерывно терроризируют и втягивают в публичное обсуждение лжи бывшего мужа ради его пиара. Теперь он решил делать из себя жертву, врать даже полиции и защищаться от самого себя. Владимир, остановись! Хватит врать!" — написала Войченко.
Она уточнила, что график свиданис детьми для Владимира еще пока что не определен, и решение принимает районный Подольский суд в Киеве. По ее словам, Владимир знал, куда и на сколько она взет детей.
Кто на самом деле прав - остается неясным.
Владимир Остапчук и Елена Войченко - что нужно знать о разводе
- Напомним, что в апреле 2021 года телеведущий Владимир Остапчук сообщил, что не знает, где и с кем его дети.
- До этого в декабре 2020 Остапчук рассказал, что бывшая жена не дала ему поздравить детей с Новым годом.
- Ведущий признался, что будет работать в новогоднюю ночь, и ему крайне важно встретиться с детьми до праздника, но мать его детей так не посчитала.
- Как известно, Остапчук расстался с Еленой после шоу Танці з зірками. В августе 2020 Владимир Остапчук сделал предложение Кристине Горняк на их годовщину, но поженились они после того, как переболели коронавирусом.