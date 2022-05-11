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Еще один украинский артист запретил использовать свою музыку в России

11 мая 2022, 09:17

Больше в россии не смогут исполнять музыку артиста.

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Автор и исполнитель Артем Пивоваров

Украинский артист и автор Артем Пивоваров, песни которого есть в репертуаре россиян Киркорова и Билана, забрал права на свои песни.

Об этом артист сообщил в программе "Ранок з Україною".

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"Мы забрали все права и вообще наших песен там больше нет", - говорит он.

По словам артиста ему не удалось достучаться до россиян. "Я вижу комментарии сознательных людей, людей, которые выехали и давно не живут в Украине. Меня сильно возмутили коллеги с которыми я работал, создавал музыку. Например, такой персонаж как Мот", - говорит он.

По словам Пивоварова, он увидел пост музыканта о том, что тот "поддерживает своего вождя и он против неонацистов". "Никто ничего писал и не отвечал", - говорит он.

Артист также рассказал о ситуации в его родном городе. "В первый же день, я узнал, что в мой город зашли российские войска. И у меня нет сто процентной информации, потому что я не могу каждый день поддерживать связь со своими близкими. Пока это все, что я могу сказать", - говорит он.

Он также добавил, что в его родном городе Волчанске ситуация стабильная и с гражданскими ведут себя нормально.

Напомним, ранее свои композиции запретил использовать на территории россии певец и автор Макс Барских. Кроме того, с начала активного военного вторжения РФ на территорию Украины украинский Макс Барских был одним из тех, кто вел активную борьбу с российской пропагандой на информационном фронте.

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