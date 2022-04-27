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Барских впервые признался, почему пошел в ВСУ и как спасал мать из Херсона

27 апреля 2022, 14:48

Артист был одним из тех, кто вел активную борьбу с российской пропагандой.

Барских впервые признался, почему пошел в ВСУ и как спасал мать из Херсона / instagram.com/max_barskih/

Украинский певец Макс Барских, который сейчас служит в рядах Вооруженных сил Украины, объяснил свое решение защищать родину.

В интервью Vogue Барских рассказал, что у него был билет в США, где он должен был там работать над новым альбомом, на 22 февраля, однако полет он отложил до 24 февраля и уже никуда не полетел.

Маму, которая до последнего не хотела уезжать из Херсона, вывез оттуда почти в перед оккупацией.

"После всех моих высказываний в Инстаграмме моим родным было опасно находиться в Херсоне. В Интернет слили мой телефон, мою херсонскую прописку, мне угрожали. После всех моих высказываний в Инстаграмме моим родным было опасно находиться в Херсоне", — рассказал он.

Также Макс Барских впервые прокомментировал свое решение вступить в ряды ВСУ, о котором он сообщил в начале апреля в Instagram.

"Когда я был один, я понимал, что мне некомфортно — и что я могу больше. Я просто места себе не находил. Да, можно помогать дистанционно, но этого недостаточно. Поэтому я решил присоединиться к ВСУ, и теперь я в составе батальона под Киевом. Пока, разумеется, записан как резервист, потому что у меня нет военного опыта. Меня назначили ответственным за снабжение. Верю, что могу оказаться полезным в поисках помощи", — сообщил он.

Барских объяснил, что одной из главных причин, почему он вступил в ВСУ, было желание поддержать как бойцов, так и каждого, кто никогда не был связан с военным делом, однако хочет защищать Украину, но испытывает страх.

Читайте также"Маски сорваны": у Семенович "пригорело" от отказа Барских петь для россиян"Я тоже боялся, и сейчас боюсь, конечно. Но когда я нахожусь на учениях, в батальоне, то чувствую единство, и становится легче. Я верю, что вместе мы непобедимы. Ну и мне лично легче, когда я физически присутствую там, где могу быть полезным. Я иначе не могу. Этот мой дом, мое прошлое, будущее. Это мои близкие. И когда кто-то приходит и хочет забрать это, для меня он автоматически становится врагом", - подытожил Барских.

Напомним, с начала активного военного вторжения РФ на территорию Украины украинский певец Макс Барских был одним из тех, кто вел активную борьбу с российской пропагандой на информационном фронте.

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война в Украине ВСУ Макс Барских
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