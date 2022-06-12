Известная голливудская актриса совершила каминг-аут и показала свою "принцессу"

Ребел Уилсон совершила каминг-аут и показала свою любовницу / instagram.com/rebelwilson

42-летняя голливудская комедийная актриса Ребел Уилсон, известная ролями в фильмах Девичник в Вегасе, В активном поиске, Кролик Джоджо и Холостячки, перестала скрывать свой новый роман и сделала громкое заявление.

Звезда на своей странице в Instagram показала себя в объятиях американской дизайнерки Рамоны Агрума. "Я всегда думала, что ищу диснеевского принца... но возможно, что на самом деле мне нужна была диснеевская принцесса", - подписала снимок актриса.

Также она добавила эмодзи радуги - символ ЛГБТ+ сообщества и хэштег "любовь есть любовь", тем самым подтвердив свою сексуальную ориентацию. Уилсон не заявляла о себе, как об открытой лесбиянке, возможно, она признает себя бисексуалкой.

В пользу этой теории говорят ее предыдущие отношения: с 2012 по 2015 год у нее был роман с открытым геем, актером и комиком Мэттом Лукасом, а в феврале 2021 года закончила двухлетний роман с американским миллиардером Джейкобом Бушем.

Близкие Ребел поддержали ее каминг-аут и сочли символичным тот факт, что актриса приняла решение "выйти из шкафа" в Месяц Прайда.

Ребе Уилсон состоит в отношениях с дизайнеркой Рамоной Агрума / instagram.com/rebelwilson

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Ранее каминг-аут совершил американский актер, известный по ролям в кинотрилогии Гарольд и Кумар, а также Катнера в сериале Доктор Хаус, Кэл Пенн.

В нетрадиционной сексуальной ориентации подозревает Максима Галкина, выступающего против войны в Украине, рашистская пропагандистка Маргарита Симоньян.

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