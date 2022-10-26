Демин рассказал, почему не стоит хейтить Брежневу

Вера Брежнева / instagram.com/ververa

Украинский телеведущий Слава Демин неожиданно вступился за украинскую певицу, которая угодила в скандал, связанный с ее заявлением о том, что она не украинская певица, Веру Брежневу.

В своей программе на YouTube ведущий пояснил, почему не стоит хейтить певицу.

"Вера и Таня (певица Tayanna - авт.) во время войны открыли волонтерский штаб в Польше, а теперь еще и сделали песню. Я лично знаком с Верой Брежневой. И точно знаю, что она поддерживает Украину с первого дня и многое делает для Украины и украинцев", - рассказывает он.

Демин также добавляет, что по его мнению, Брежневой стоит говорить о том, что она делает. "Единственное, что я говорю Вере, что об этом нужно говорить. Но есть такие артисты, которые не любят понтоваться своими поступками. Просто тихонько делают и потом кстати за это получают незаслуженный хейт", - добавляет Демин.

Телеведущий также считает, что и сам может нарваться на критику со стороны сообщества. "Я знаю, что многие сейчас напишут, что я отбеливаю свою подругу. Ну это ваше право так думать. Точно также, как и мое право говорить то, что я хочу", – подытожил Демин.

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Напомним, ранее Брежнева совместно с другой украинской певицей Tayanna (Татьяна Решетняк), сделала для поклонников своего творчества неожиданный сюрприз - вместе артистки выпустили песню под названием Вишиванка.

Композицию вокалистки исполнили под инструментальную музыку на украинском языке. Текст - подражание украинским народным песням. И Таянна и Брежнева неожиданно органично зазвучали в лирической песне на этнический мотив.

Второй сюрприз для поклонников - Вера Брежнева сменила творческий псевдоним на мононим VERA. Означает ли это новый виток в карьере артистки, пока не известно.

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