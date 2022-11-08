Шакира отсудила детей у мужа-изменщика Пике

Шакира Жерар Пике / Instagram

Колумбийская поп-звезда Шакира достигла соглашения с бывшим партнером Жераром Пике об опеке над их двумя детьми после разрыва их 11-летних отношений в начале этого года.

Об этом сообщил представитель Шакиры в Испании, которого цитирует Reuters. По словам представителя, подробности соглашения будут раскрыты позже.

По сообщению местной газеты La Vanguardia, в соглашении указано, что их сыновья, 9-летний Милан и 7-летний Саша, переедут в Майами со своей матерью.

45-летняя Шакира Мебарак и 35-летний защитник "Барселоны" Пике были вместе с 2011 года, но так и не поженились. Они познакомились незадолго до чемпионата мира 2010 года в Южной Африке, когда он снялся в видеоклипе на песню Шакиры "Waka Waka (This Time for Africa)", официальной песне турнира.

Соглашение об опеке было достигнуто через неделю после того, как Пике объявил о своем скором уходе из профессионального футбола и уходе из ФК "Барселона"

Напомним, ранее колумбийской певице Шакире грозит до восьми лет тюрьмы после того, как ей было приказано предстать перед судом по обвинениям в налоговом мошенничестве на сумму 12 миллионов фунтов стерлингов.

Судебные органы объявили во вторник, что певице может грозить тюремное заключение после того, как в июле она отказалась от сделки со следствием по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Судья следственного суда в Эсплугес-де-Льобрегат, недалеко от Барселоны, официально приказал артистке предстать перед судом. Дата судебного разбирательства еще не объявлена, но ожидается, что заседание состоится в ближайшие месяцы.

Вас также может заинтересовать: