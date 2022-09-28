Шакира может сесть в тюрьму на 8 лет

Шакира / Instagram

Колумбийской певице Шакире грозит до восьми лет тюрьмы после того, как ей было приказано предстать перед судом по обвинениям в налоговом мошенничестве на сумму 12 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщает Сastanet.net, судебные органы объявили во вторник, что певице может грозить тюремное заключение после того, как в июле она отказалась от сделки со следствием по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Судья следственного суда в Эсплугес-де-Льобрегат, недалеко от Барселоны, официально приказал артистке предстать перед судом. Дата судебного разбирательства еще не объявлена, но ожидается, что заседание состоится в ближайшие месяцы.

Шакиру обвиняют в неуплате налогов на протяжении трех лет с 2012 по 2014 год. Прокуратура требует максимального наказания по шести отдельным пунктам обвинения в налоговом мошенничестве на общую сумму 12,2 миллиона фунтов стерлингов.

Обвинения содержались в обвинительном акте, представленном прокуратурой в следственный суд под Барселоной и впервые обнародованном 29 июля.

Представитель Шакиры заявил: "Шакира всегда сотрудничала и соблюдала закон, демонстрируя безупречное поведение как физическое лицо и налогоплательщик, и добросовестно следовала советам PriceWaterhouse Coopers, престижной и всемирно признанной налоговой компании. К сожалению, испанская налоговая инспекция, которая проигрывает каждый второй судебный процесс со своими налогоплательщиками, продолжает нарушать ее права и возбуждать очередное безосновательное дело. Шакира уверена, что ее невиновность будет доказана к концу судебного процесса".

Помимо восьмилетнего тюремного заключения, государственные обвинители хотят, чтобы мать двоих детей была оштрафована на 19,2 миллиона фунтов стерлингов.

Известно, что она уже заплатила около 2,5 миллионов фунтов стерлингов испанскому налоговому инспектору.

Шакира, ранее проживавшая на Багамах, в 2015 году зарегистрировалась в качестве полного налогового резидента Испании. Официальные резиденты Испании платят испанские налоги со своего дохода по всему миру, и люди, которые провели там более 183 дней в календарном году, считаются резидентами Испании. Налоговые инспекторы потратили больше года на проверку певицы и даже посетили ее любимую парикмахерскую в Барселоне и просмотрели ее социальные сети, пытаясь доказать, что большую часть трех лет она провела в Испании.

Они пришли к выводу, что она провела 242 дня в Испании в 2012 году, 212 дней в 2013 году и 243 дня в 2014 году.

В представленном прокурорами отчете утверждалось, что время, которое она проводила за пределами Испании, было "эпизодическим отсутствием", связанным с работой.

Шакира отрицает какие-либо правонарушения.

Напомним, ранее Шакира подтвердила расставание с возлюбленным и отцом ее двоих детей, испанским футболистом Жераром Пике. Пара была вместе 11 лет.

Артистка совершила официальное заявление: "Мы с сожалением подтверждаем, что наши пути расходятся. Ради благополучия наших детей, которые являются нашим наивысшим приоритетом, мы просим вас уважать их частную жизнь. Спасибо за понимание".

Причиной для разрыва между Пике и Шакирой предварительно называют многочисленные измены спортсмена. Испанское издание El Periodico назвала, кто предположительно был любовницей футболиста.

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