Шакира и Жерар Пике расстались из-за любви футболиста "забивать голы" в ворота чужих женщин

Шакира и Жерар Пике расстались из-за измен футболиста / instagram.com/3gerardpique

Колумбийская певица Шакира и испанский футболист Жерар Пике расстались после 11 лет отношений. Об этом сообщает испанское издание El Periodico с отсылкой на источник из близкого окружения пары.

Причиной для расставания называют регулярные и многочисленные измены спортсмена. И, похоже, что новообретенный статус холостяка Пике вполне устраивает. Он с Шакирой уже не живет вместе какое-то время, которое, по словам источника, полностью посвящает женщинам и посещению ночных клубов.

Жерар Пике и Шакира познакомились в 2010 году на съемках клипа певицы на песню Waka Waka (This Time for Africa). Спустя год певица официально подтвердила, что состоит в футболистом в отношениях.

Пара вместе воспитывала двоих сыновей - Милана (2013 г.р.) и Сашу (2015 г.р.). В 2013 году Шакира и Жерар Пике попали в список самых влиятельных пар в мире по версии журнала Forbes.

Шакиа и Жерар Пике были в отношениях 11 лет и вместе растили двоих сыновей / instagram.com/3gerardpique

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