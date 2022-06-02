Шакира и Жерар Пике расстались из-за любви футболиста "забивать голы" в ворота чужих женщин

Гражданский бак певицы закончился плачевно.
Колумбийская певица Шакира и испанский футболист Жерар Пике расстались после 11 лет отношений. Об этом сообщает испанское издание El Periodico с отсылкой на источник из близкого окружения пары.
Причиной для расставания называют регулярные и многочисленные измены спортсмена. И, похоже, что новообретенный статус холостяка Пике вполне устраивает. Он с Шакирой уже не живет вместе какое-то время, которое, по словам источника, полностью посвящает женщинам и посещению ночных клубов.
Жерар Пике и Шакира познакомились в 2010 году на съемках клипа певицы на песню Waka Waka (This Time for Africa). Спустя год певица официально подтвердила, что состоит в футболистом в отношениях.
Пара вместе воспитывала двоих сыновей - Милана (2013 г.р.) и Сашу (2015 г.р.). В 2013 году Шакира и Жерар Пике попали в список самых влиятельных пар в мире по версии журнала Forbes.
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