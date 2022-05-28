Штраф и тюремный срок: Шакира оказалась под судом из-за мошенничества

Шакира может сесть в тюрьму за неуплату налогов / instagram.com/shakira

Колумбийская певица Шакира задолжала Испании около 15 миллионов налогов за что теперь должна предстать перед судом. Об этом сообщает издание People.

Дело о мошенничестве было открыто еще в январе 2018 года. Певицу признали виновной, она выплатила 25 миллионов в виде причитающихся налогов, однако вину не признала, и подала апелляцию.

Юристы артистки решили воспользоваться лазейкой в испанском законодательстве: в 2012-2014 годах, когда Шакира якобы не платила налоги, она проживала на Багамах, чьей резиденткой является. Согласно законам Испании, те, кто находится на территории страны менее 183 дней в году, должны платить налог только с прибыли, полученной на территории Испании.

Таким образом защитники артистки пытаются доказать, что отсутствие выплат было вызвано временным проживанием на территорией другой страны, а не попыткой сокрыть доходы, что расценивается, как налоговое мошенничество.

Однако испанский суд отклонил апелляцию - у них появились доказательства того, что Шакира лишь "делала вид", что не жила в Испании в тот период времени, а заработанные деньги выводила на оффшорные счета.

Таким образом певицу ждет повторный суд, штраф и тюрьма. Последнее, впрочем, может и не состояться, если срок тюремного заключения, назначенный судом, окажется равным двум годам или меньше.

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