Шэрон Стоун в Каннах поддержала Украину стильным желто-голубым брючным костюмом

64-летняя знаменитость в рамках мероприятия получила награду от фонда Better World Fund 2022 ‒ в знак признания ее многолетней благотворительной деятельности.
Легендарная голливудская актриса Шерон Стоун (которая прославилась главной ролью в эротическом триллере Пола Верховена "Основный инстинкт") решила показать гостям Каннского фестифаля свою поддержку Украине в войне против России. Об этом сообщает британский Vogue.
Стоун надела синие брюки, блузку, жакет, а также обула туфли в цвет всего образа. Оказавшись перед объективами фотографов, Стоун расстегнула жакет и показала желтую подкладку.
Стоун является активным сторонником исследований в области ВИЧ / СПИД и регулярно привлекает внимание общественности к проблемам этого заболевания.
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Напомним, ранее в рамках Каннского кинофестиваля-2022 показали Три тысячи лет тоски ‒ новый фантастический фильм режиссера Джорджа Миллера (тетралогия о "Безумном Максе"). На пресс-конференции по случаю премьеры исполнительница главной роли и мегазвезда Голливуда Тильда Суинтон появилась в небесно-голубом платье и с желтой сумкой-ридикюлем.
Украинская журналистка Ирина Татаренко поинтересовалась у актрисы, является ли такое сочетание цветов символичным. И получила утвердительный ответ от Суинтон.
"Я спросила ее: "Желтое и голубое в вашем наряде — это ваш манифест или выбор вашего стилиста?" Она коротко ответила: "Да, это про Украину" и улыбнулась мне. Спасибо! Это очень важно для нас", - написала Татаренко.
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