Подросток из мемов про Джоли рассказал, почему не среагировал на звезду

Анджелина Джоли произвела фурор в Украине/ t.me/LeshchenkoS

14-летний львовянин по имени Юлиан, который попал на видео с Анджелиной Джоли и стал героем мемов пояснил, почему не обратил внимание на голливудскую звезду, сидя в кафе.

По словам тинейджера, он слышал английскую речь поблизости, однако был слишком сосредоточен на музыке в наушниках и Instagram-ленте.

Парень даже не понял, когда он стал таким популярным. По его словам, все сложилось "как сон наяву". Отметим, что ролик с его участием разлетелся по сети всего за полчаса. Об этом подросток рассказал в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Как рассказал Юлиан, он зашел в кафе перекусить, пока ждал автобус. Сидя спиной, он не увидел, кто стоит позади него.

"Я сел за столик и краем уха услышал, что кто-то по-английски разговаривает. Подумал, какая-то американская Instagram-знаменитость. Я видел ее, но как-то не понял, не узнал", – вспомнил львовянин.

Подросток признался, что видел множество фильмов с Анджелиной Джоли в главной роли, однако вживую и за пределами съемочной площадки она выглядит по-другому. "В реальности она очень красивая. А вот в фильмах, знаете, так иногда гримируют, что родная мама не узнает", – пошутил школьник.

"Я уже приехал домой – и тут мне мама показывает видео, которое ей соседка сбросила, что я популярен. Я где-то полчаса ехал, и получилось так, что за это время оказался почти во всех пабликах. Знаете, это как сон наяву. Вроде бы все реально, а такое впечатление, что ты сейчас проснешься и этого всего не будет", – рассказал тинейджер.