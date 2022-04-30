Анджелину Джоли во Львове срочно увели в укрытие: актриса бежала под вой сирен

Анджелина Джоли в Украине / соцсети

Знаменитая актриса Анджелина Джоли неожиданно посетила Украину. Ее заметили на вокзале, а позже в кафе во Львове. Затем звезда встретилась с переселенцами.

Сначала актрису заметили в сети кафе Lviv croissants на Сыхове. Посетители были озадачены, однако потом убедились, что это Джоли.

Джоли является послом доброй воли ООН. Она прибыла в Украину с гуманитарной миссией.

После этого Джоли поехала на железнодорожный вокзал. Она поговорила с местными и встретила поезд с переселенцами из Покровска.

Актриса подчеркнула, что украинцы – очень сильные и смелые люди. Она добавила, что вся ее любовь с нами. Затем звезда пообедала с переселенцами на вокзале.

Кроме того, звезда поговорила с волонтерами, поблагодарила их за труд. Выслушала истории эвакуированных, которые рассказали, что из-за террористических действий России потеряли все.

Актриса посетила детей в одном из медучреждений Львовщины. Она пообщалась с малышами, пострадавшими от ракетного удара россиян по вокзалу в Краматорске.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий написал, что Джоли очень растрогали их рассказы. Одна девочка даже смогла лично рассказать актрисе о своей мечте.

Джоли поддерживала Украину с начала войны

Когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, Джоли написала, что молится за украинцев, ведь то, что происходит – ужасно.

"Молюсь о завершении войны. Это единственный способ остановить страдания и бегство из зон конфликта", – писала актриса.

Также она сразу начала помогать беженцам вместе с агентством ООН The UN Refugee Agency.

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