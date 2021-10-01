Украли сумочку и мобильный: Шакиру ограбили два диких кабана

Шакиру ограбили в парке Барселоны / Reuters

Известная колумбийская поп-певица Шакира стала жертвой ограбления. В одном из парков испанской Барселоны на артистку напали два кабана и украли сумочку, в которой был мобильный телефон.

Инцидент произошел, когда Шакира гуляла в парке со своим восьмилетним сыном Миланом, пишет издание Daily Star.

По словам звезды, дикие животные бросили сумку в лесу, поэтому певице удалось разыскать и вернуть ее.

Ни сама певица, ни ее сын не пострадали в результате инцидента, но они до сих пор в шоке.

В Instagram Шакира показала фото, на котором видно ее грязную сумку.

"Посмотрите, как два кабана, которые напали на меня в парке, испортили мою сумку. Они напали на меня, унесли мою сумку в лес с моим мобильным телефоном. В итоге они бросили ее, и я обнаружила аксессуар в лесу", – написала певица.

instagram.com/shakira

Как сообщал Главред, в прошлом году в ТРЦ Ocean Plaza в Киеве обокрали известную певицу Камалию. У женщины украли мобильный телефон.