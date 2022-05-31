Вера Брежнева и Константин Меладзе на грани развода

Вера Брежнева разводится с Константином Меладзе / instagram.com/ververa

В росСМИ активно ходят слухи о том, что украинская певица, экс-участница группы ВИА Гра Вера Брежнева и ее муж, композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе, находятся на грани развода.

Причиной для размолвки считают большую разницу во взглядах на войну в Украине и политическую ситуацию в мире в связи с этим. Продюсер за более чем три месяца военного вторжения рф ни разу не высказал свою общественную позицию, в то время как Брежнева всерьез занимается волонтерской деятельностью.

Молчание Меладзе связывают с его нежеланием расставаться со вполне успешным бизнесом, который он многие годы строил в стране-агрессоре. Так, по слухам, его нежелание высказываться становится причиной для размолвок в паре.

Даже отъезд Брежневой из Италии, где у ее супруга есть недвижимость, в Польшу для сбора гуманитарной помощи для украинцев, связывают не только с желанием помочь соотечественникам, а считают признаком раскола в отношениях певицы и продюсера.

Вера Брежнева и Константин Меладзе в браке с 2015 года.

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