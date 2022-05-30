"Должна вернуть миллионы евро": российский продюсер бьется в истерике и просит Брежневу отдать заработанное в России

Вера Брежнева поддержала Украину/ instagram.com/ververa/

Украинской певице Вере Брежневой, которая активно помогает с гуманитарными грузами украинцам, стоит "вернуть России свои заработанные миллионы евро, и только потом уже так агрессивно критиковать страну".

Так считает продюсер из россии Олеся Сазыкина. Ей не дают покоя огромные заработки певицы, которые та начала получать вскоре после участия в музыкальной группе "ВИА-гра" и начала своих сольных выступлений, пишет ryazan.life.

Бьющаяся в истерике Сазыкина уверяет, что поступок известной певицы "нельзя не назвать неблагодарным после стольких успешных и плодотворных лет работы в стране".

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Сазыкина также рассказала о том, что большую часть публики певицы составляют богатые и состоятельные люди. Так, один из олигархов решил заказать на четырех-летие своей маленькой дочери выступление Веры для одной нее в частном доме. Девочка вскоре уснула, а певицу попросили "попеть" еще-немного. После выступления Брежневой заплатили около ста тысяч евро.

Олеся Сазыкина уверяет, что с такой богатой русской аудиторией и огромным гонораром певице, которая осуждает жестокое и агрессивное нападение россии на Украину, "не стоило позволять себе таких негативных высказываний в сторону той страны, которая ее обогатила".

Напомним, ранее Брежнева сменила концерты и тусовки на робу, и, похоже, вполне этому довольна. Впрочем, она по-прежнему готова выполнять обязанности, которые накладывает на певицу ее популярность.

Брежнева сообщила, что ее, как официальную представительницу одной из благотворительных организаций, пригласили вручать награды компаниям, которые поддерживают Украину и украинцев.