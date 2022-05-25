Вера Брежнева впервые за три месяца войны посетила светское мероприятие / instagram.com/ververa

Украинская певица, а ныне - волонтерка Вера Брежнева рассказала, что посетила первое светское мероприятие с начала полномасштабной войны в Украине.

Сейчас артистка занимается погрузкой и фасовкой гуманитарной помощи для украинских беженцев и соотечественников, пострадавших от военной агрессии рф.

Брежнева сменила концерты и тусовки на робу, и, похоже, вполне этому довольна. Впрочем, она по-прежнему готова выполнять обязанности, которые накладывает на певицу ее популярность.

Брежнева сообщила, что ее, как официальную представительницу одной из благотворительных организаций, пригласили вручать награды компаниям, которые поддерживают Украину и украинцев.

"Сегодня у меня был другой вид работы. Более привычный, но такой же продуктивный. Сегодня я посетила первое за три месяца мероприятие. Было очень волнительно. Я, как амбассадор Help Ukraine Center, вручала награды польским компаниям, которые очень сильно помогают Украине в это сложное время с самого первого дня", - рассказала Брежнева.

Певица отметила, что на мероприятие пошла после полноценного рабочего дня на складе. Наряд она выбрала непривычно скромный - серые брюки с высокой талией, в которые заправлена серо-голубая рубашка, украшенная двумя желто-синими лентами. Также Брежнева сделала легкую укладку и макияж.

Вера Брежнева впервые за три месяца войны посетила светское мероприятие / instagram.com/ververa

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