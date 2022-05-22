"Не хватает фур": Брежнева показала, как собирает гуманитарку для украинцев

Певица продолжает помогать пострадавшим от войны.
Украинская певица Вера Брежнева вновь поделилась кадрами своей новой работы в Польше. Артистка занимается волонтерством и загружает фуры с гуманитарной помощью, которые направляются в Украину.
На своей страничке в Instagram она опубликовала несколько фото рабочей обстановке на складе.
Брежнева пожаловалась, что им не хватает фур, которые быстро бы доставляли помощь в Украину.
Также она опубликовала фото, на котором она предстала с затертыми во время работы штанами.
Напомним, ранее появилась информация о том, как Вера Брежнева и ее муж Константин Меладзе праздновали день рождения композитора в Италии.
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Автор: Сергей Коломиец