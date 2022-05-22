"Не хватает фур": Брежнева показала, как собирает гуманитарку для украинцев

Брежнева показала, как собирает гуманитарку для украинцев / instagram.com/ververa/

Украинская певица Вера Брежнева вновь поделилась кадрами своей новой работы в Польше. Артистка занимается волонтерством и загружает фуры с гуманитарной помощью, которые направляются в Украину.

На своей страничке в Instagram она опубликовала несколько фото рабочей обстановке на складе.

Брежнева пожаловалась, что им не хватает фур, которые быстро бы доставляли помощь в Украину.

instagram.com/ververa/

Также она опубликовала фото, на котором она предстала с затертыми во время работы штанами.

instagram.com/ververa/

Напомним, ранее появилась информация о том, как Вера Брежнева и ее муж Константин Меладзе праздновали день рождения композитора в Италии.

Читайте также: