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"Первая за 77 дней фотография": Брежнева показала, как праздновали день рождения Меладзе в Италии

13 мая 2022, 22:39

Продюсеру исполнилось 59 лет.

Вера Брежнева
Вера Брежнева поделилась "теплым днем"/ instagram.com/ververa/

11 мая композитору и продюсеру Константину Меладзе, который недавно впервые нарушил молчание с начала войны, исполняется 59 лет. В нынешних реалиях певица не стала праздновать, но поделилась деталями праздничного дня.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"В этом году мы не праздновали день рождения мужа, а просто провели этот день вместе. И он был очень теплым", - поделилась Брежнева.

Певица также рассказала, что несмотря на то, что не было большого празднования, торт все же был.

Напомним, 24 февраля артист на своей странице в Instagram опубликовал лишь черный квадрат, оставив его без каких-либо комментариев. А затем на два с половиной месяца пропал из информационного пространства.

viber
Вера Брежнева Константин Меладзе
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