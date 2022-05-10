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Константин Меладзе впервые нарушил молчание с начала войны в Украине

10 мая 2022, 01:12

До недавних пор местонахождение музыкального продюсера оставалось загадкой.

Константин Меладзе впервые нарушил молчание с начала войны в Украине / instagram.com/meladzemusic

Музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе впервые дал о себе знать после начала полномасштабного военного вторжения рф в Украину.

24 февраля артист на своей странице в Instagram опубликовал лишь черный квадрат, оставив его без каких-либо комментариев. А затем на два с половиной месяца пропал из информационного пространства.

Его супруга, украинская певица Вера Брежнева, которая сейчас находится в Италии и помогает украинским беженцам, ранее заявила, что война застала Меладзе в Киеве, где он прятался в подвале от бомбежек.

Сейчас по слухам он находится в Италии, с супругой и старшей дочерью Лией. О войне он не делал никаких заявлений, в отличии от младшего брата Валерия.

В Сети Заслуженный деятель искусств Украины (2012), который подарил шоу-бизнесу эталонный герлз-бэнд ВИА Гра, появился для того, чтобы поздравить с юбилеем своего близкого друга, режиссера и продюсера украинского происхождения Валерия Тодоровского. Константин Меладзе выложил совместное фото с лаконичной подписью: "Мой друг Валера Тодоровский. Сегодня ему 60".

Константин Меладзе поздравил Валерия Тодоровского с Днем рождения / instagram.com/meladzemusic

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Ранее зятя Юлии Тимошенко "спалили" в парижском ночном клубе танцующим с россиянкой.

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