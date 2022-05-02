Лия Меладзе рассказала, почему папа не пускает ее в Киев: "Приду домой и буду плакать"

Лия Меладзе рассказала, в какой стране скрывается от войны / instagram.com/meladzeliya

Средняя дочь продюсера и композитора Константина Меладзе Лия Меладзе произвела настоящий фурор своим выступлением на шоу Голос країни-12. Девушка доказала, что заслуживает место на сцене не благодаря имени известного отца, а благодаря настоящему певческому таланту.

Однако развитию карьеры 17-летней восходящей звезды помешала война в Украине. Девушка, проживающая в Киеве с семьей, как и многие украинцы была вынуждена бежать от кровавой агрессии рф.

На своей странице в Instagram девушка рассказала, где она находится сейчас, планирует ли возвращаться в Украину, и что думает о своей дальнейшей карьере.

Так, на вопрос подписчиков, осталась ли она в столице, или покинула Украину, Лия ответила, что сейчас в Италии. Из страны она выехала в начале марта.

К слову, в Италии также находится и ее мачеха - супруга Константина Меладзе, украинская певица Вера Брежнева.

Лия Меладзе рассказала, в какой стране скрывается от войны / instagram.com/meladzeliya

Вопрос, будет ли юная певица возвращаться в Украину для нее не стоит вообще. По словам Лии, она рвалась домой одной из первых, но поняла, что сейчас это небезопасно. К тому же, так как девушка еще несовершеннолетняя, подобные моменты за нее по-прежнему решают родители.

Лия Меладзе планирует вернуться в Киев / instagram.com/meladzeliya

Вероятней всего Меладзе-младшая не вернется в Украину в ближайшее время - в сентябре она уезжает на учебу в США. Однако певица уверена на все сто - она привезет новые знания на Родину, чтобы творить здесь красивую музыку.

Лия Меладзе планирует вернуться в Киев / instagram.com/meladzeliya

Среди первоочередных планов на желанное каждый украинцем "после войны" Лия Меладзе назвала встречу с близкими. Девушка уверена - ей предстоит немало слез.

Лия Меладзе планирует вернуться в Киев / instagram.com/meladzeliya

Смотрите выступление Лии Меладзе на "слепых прослушиваниях" Голосу країни-12:

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В то время как Лия Меладзе считает себя стопроцентной украинкой и безумно тоскует по родине, ее родной дядя - певец Валерий Меладзе, и мачеха Вера Брежнева планируют концерты в Турции для российских толстосумов.

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