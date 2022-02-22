Лия Меладзе рассказала про опухоль в бедре: "Хромала четыре года"

Лия Меладзе перенесла опухоль в бедре / instagram.com/meladzeliya

Средняя дочь продюсера и композитора Константина Меладзе Лия Меладзе рассказала про опухоль, которую обнаружили в ее бедре.

17-летняя певица плохо ходила долгое время, пока ее отец не заметил, что с ней что-то не так. Это случилось летом 2021 года.

"Хромала четыре года, и потом мой папа начал замечать. Он не понял вообще, почему я так хожу, вроде левой стороной постоянно опираюсь об пол. Меня клонит постоянно куда-то", - вспоминает Лия.

Меладзе отправил дочь на МРТ, и результаты анализов показали, что у нее в бедре опухоль, требующая удаления. Девушка поехала на операцию в Германию. Хоть опухоль и оказалась доброкачественной, пугать подростка заранее родители не стали - сказали, что просто необходимо вставить сустав.

О ее настоящем диагнозе Лия узнала лишь во время реабилитации, когда ей какое-то время пришлось передвигаться на костылях.

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"Да, я узнала об этом, когда уже все было хорошо. Но у меня не было страха перед раком", - говорит Лия.

Впрочем, бесследно этот опыт для нее не прошел. По словам девушки, операция придала ей сил написать первую авторскую песню и показать свой талант на вокальном шоу Голос країни.

Средняя дочь Меладзе на слепых прослушиваниях сумела развернуть к себе все четыре тренерских кресла и решила продолжить участие в конкурсе под руководством Нади Дорофеевой.

Смотрите выступление Лии Меладзе на слепых прослушиваниях шоу Голос країни-12:

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