Жанна Бадоева показала шикарные формы в задравшемся от ветра платье

И, судя по улыбке на лице 45-летней ведущей, ее это ни капли не смутило.
Режиссер и телеведущая, известная благодаря тревел-шоу Орел и Решка, Жанна Бадоева побаловала фанатов романтичным образом в летящем платье.
Воздушная беззаботность - такие слова приходят на ум, глядя на свежий снимок ведущей. Бадоева поделилась ярким, солнечным фото, которое не только заряжает позитивом, но и будоражит воображение.
Кадр снят на ходу - ведущая с широкой улыбкой на лице обернулась, будто ее кто-то окликнул. Она уверенно вышагивает в босоножках на тонкой шпильке, ветер играет в ее волосах.
Впрочем, напроказничал он не только в пышной прическе Бадоевой - буквально за мгновение до того, как был сделан кадр, ветер приподнял подол ее летящего платья так, что обнажил стройные ножки и часть бедра ведущей.
В подписи к снимку Жанна Бадоева решила обсудить киноновинки, и предложила фанатам выказать свое мнение.
В комментариях под фото, кроме заядлых киноманов, собрались и поклонники красоты ведущей, которые засыпали ее комплиментами:
"Жанна… как можно быть такой шикарной… восхищаюсь".
"Шикарная красотка ❤️"
"Лучезарная Жанна!"
"Боже, какая красотка! А ноги, это же что то!"Читайте такжеЖанна Бадоева показала аппетитную грудь в игривом купальнике
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