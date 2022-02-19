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Жанна Бадоева показала шикарные формы в задравшемся от ветра платье

19 февраля 2022, 03:18
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И, судя по улыбке на лице 45-летней ведущей, ее это ни капли не смутило.

Жанна Бадоева показала стройные ножки в романтичном образе / instagram.com/zhanna_badoeva

Режиссер и телеведущая, известная благодаря тревел-шоу Орел и Решка, Жанна Бадоева побаловала фанатов романтичным образом в летящем платье.

Воздушная беззаботность - такие слова приходят на ум, глядя на свежий снимок ведущей. Бадоева поделилась ярким, солнечным фото, которое не только заряжает позитивом, но и будоражит воображение.

Кадр снят на ходу - ведущая с широкой улыбкой на лице обернулась, будто ее кто-то окликнул. Она уверенно вышагивает в босоножках на тонкой шпильке, ветер играет в ее волосах.

Впрочем, напроказничал он не только в пышной прическе Бадоевой - буквально за мгновение до того, как был сделан кадр, ветер приподнял подол ее летящего платья так, что обнажил стройные ножки и часть бедра ведущей.

В подписи к снимку Жанна Бадоева решила обсудить киноновинки, и предложила фанатам выказать свое мнение.

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Ветер поднял подол платья Жанны Бадоевой так, что стало видно ее ножки и бедра / instagram.com/zhanna_badoeva

В комментариях под фото, кроме заядлых киноманов, собрались и поклонники красоты ведущей, которые засыпали ее комплиментами:

"Жанна… как можно быть такой шикарной… восхищаюсь".

"Шикарная красотка ❤️"

"Лучезарная Жанна!"

"Боже, какая красотка! А ноги, это же что то!"Читайте такжеЖанна Бадоева показала аппетитную грудь в игривом купальнике

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