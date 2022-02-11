Ведущий Орла и Решки попал в серьезное ДТП - есть жертвы

Кирилл Макашов и съемочная команда Орла и Решки спровоцировали серьезное ДТП / instagram.com/orelireshka_official

Ведущий и партнер Мишель Андраде по шоу Орел и Решка Кирилл Макашов попал в серьезное ДТП.

Об этом заявляет Politeka со ссылкой на Новый канал.

Во время съемок одного из выпусков тревел-шоу в Мозамбике, съемочная команда ехала по центральному проспекту Мапуту, когда водитель обнаружил, что тормоза отказали. Макашов, который стоял у дверей, едва не выпал из транспорта, когда дверь на огромной скорости открылась.

"Мы поняли, что просто летим по центральному проспекту Мапуту, который идет под уклон – то есть, автобус не останавливается, а набирает скорость", - поделился воспоминаниями Макашов.

Водитель, чтобы хоть как-то снизить скорость автобуса, начал таранить проезжающие мимо машины: "Пять человек попали в больницу, семь машин были протаранены", - рассказал ведущий.

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