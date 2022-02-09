Не справилась с управлением: модель Анна Неплях разбила автомобиль за 2 миллиона

Анна Неплях по неосторожности сорвала бампер личного авто / instagram.com/neplyah

Мисс Украина Вселенная, модель Анна Неплях не справилась с управлением и разбила личный автомобиль.

Об этом в сильном волнении она рассказала в социальных сетях, посетовав на свою невезучесть.

"Господи, это какой-то кошмар. Я даже не знаю, как это описать, потому что... Я просто разворачивалась, просто заехала на въезд и сорвала бампер. Следующая моя машина точно будет высокой, потому что это - не мое", - рассказала модель в ожидании эвакуатора.

Неплях огорчилась из-за этой нелепой ситуации, так как, по ее словам, ей очень нравится ездить за рулем. Но теперь она задумывается над тем, чтобы нанимать постоянного водителя.

Но она старается не унывать - девушку отвезли на СТО в автомобиле эвакуатора, что она расценила, как интересное приключение.

Реклама

Анна Неплях показала свою машину после аварии / instagram.com/neplyah

Читайте также58-летний Квентин Тарантино станет отцом второй раз

Не так давно Мисс Украина Вселенная стала причиной ДТП с участием трех машин. В ноябре 2021 года на ее странице в Instagram появились сторис, в которых Неплях рассказала, что из-за ее невнимательности столкнулись несколько автомобилей.

В более серьезное ДТП на такси попала телеведущая Лидия Таран. По ее словам, ее спасло от серьезных увечий или даже летального исхода лишь мастерство водителя и везение.

Другие интересные новости: