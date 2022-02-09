Не справилась с управлением: модель Анна Неплях разбила автомобиль за 2 миллиона

Машину с серьезными повреждениями пришлось эвакуировать.
Мисс Украина Вселенная, модель Анна Неплях не справилась с управлением и разбила личный автомобиль.
Об этом в сильном волнении она рассказала в социальных сетях, посетовав на свою невезучесть.
"Господи, это какой-то кошмар. Я даже не знаю, как это описать, потому что... Я просто разворачивалась, просто заехала на въезд и сорвала бампер. Следующая моя машина точно будет высокой, потому что это - не мое", - рассказала модель в ожидании эвакуатора.
Неплях огорчилась из-за этой нелепой ситуации, так как, по ее словам, ей очень нравится ездить за рулем. Но теперь она задумывается над тем, чтобы нанимать постоянного водителя.
Но она старается не унывать - девушку отвезли на СТО в автомобиле эвакуатора, что она расценила, как интересное приключение.
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Не так давно Мисс Украина Вселенная стала причиной ДТП с участием трех машин. В ноябре 2021 года на ее странице в Instagram появились сторис, в которых Неплях рассказала, что из-за ее невнимательности столкнулись несколько автомобилей.
В более серьезное ДТП на такси попала телеведущая Лидия Таран. По ее словам, ее спасло от серьезных увечий или даже летального исхода лишь мастерство водителя и везение.
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