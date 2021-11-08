"После удара лбом, выкатывалась из машины в огне": Лидия Таран едва уцелела в ужасном ДТП

Лидия Таран Попала в ДТП, которое могло стоить ей жизни / instagram.com/lidiyataran

Телеведущая канала 1+1 Лидия Таран чудом осталась жива после ужасного ДТП, в которое попала вечером 7 ноября.

"Вызвала такси... села на заднее сидение. Позвонила малой, что через 10 минут буду дома... и опа - через 5 секунду после удара лбом о переднее сидение, выкатывалась из машины в огне", - рассказала на своей странице в Instagram Таран.

По словам телеведущей, ее спасло чудо, так как задние двери при столкновении не заблокировало лишь по счастливой случайности.

Также она призвала подписчиков быть аккуратными, и не садиться на переднее сидение у водителя: "Никогда! Слышите! Никогда не садитесь возле водителя, потому что передние двери потом открывали спецтехникой. Мой драйвер молодец, потому что успел затормозить и поменять ряд. Иначе меня бы уже не было..."

Причина аварии состояла в том, что впереди стоящая машина, в которую врезалось такси Таран, не выставила на дорогу предупреждающий треугольник.

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Такси Лидии Таран загорелось после столкновения / Коллаж - instagram.com/lidiyataran

Машину после ДТП удалось загасить, но Лидия Таран подчеркнула, что на ближайшее время вероятней всего откажется от поездок в такси.

В результате аварии телеведущая, к счастью, получила лишь незначительные повреждения - ссадины на локтях, оцарапанные об асфальт ладони, разбитые колени и шишка на лбу.

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