Распускал руки: холостячка Злата Огневич избавилась от самого напористого "жениха"

Холостячка 2021 - кто покинул шоу в 8 выпуске / instagram.com/zlata.ognevich/

Вечером 5 ноября на канале СТБ вышел 8 выпуск реалити Холостячка-2, героиней которого является известная украинская певица Злата Огневич (настоящее имя - Инна Бордюг).

Для участников шоу новая неделя снова прошла под одной крышей с певицей, что позволило им еще больше сблизиться со Златой. Однако один мужчина переусердствовал и покинул проект. В частности, теперь не сможет бороться за сердце Огневич 41-летний Олег Плахотнюк.

Мужчина был единственным, у кого еще не было поцелуя, поэтому он решил действовать слишком напористо. Олег присоединился к Злате во время утренней зарядки и начал переходить к тактильным контактам.

Певица всячески ему намекала, чтобы он не нарушал личные границы, но мужчину это не останавливало.

Олег и Злата во время утренней зарядки/ Фото СТБ

На церемонии роз Огневич отметила, что Плахотнюк слишком активно проявлялся как мужчина, и она не готова быть его женщиной.

Олег Плахотнюк покинул проект Холостячка-2 / Фото instagram.com/holostyakstb

Как сообщал Главред, ранее Злата Огневич рассказала, зачем решилась принимать участие в проекте Холостячка-2.

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