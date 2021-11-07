Распускал руки: холостячка Злата Огневич избавилась от самого напористого "жениха"

Стало известно, кто покинул шоу Холостячка-2 в 8 выпуске. Теперь не сможет бороться за сердце Огневич Олег Плахотнюк. Он стал нарушать личные границы певицы.
Вечером 5 ноября на канале СТБ вышел 8 выпуск реалити Холостячка-2, героиней которого является известная украинская певица Злата Огневич (настоящее имя - Инна Бордюг).
Для участников шоу новая неделя снова прошла под одной крышей с певицей, что позволило им еще больше сблизиться со Златой. Однако один мужчина переусердствовал и покинул проект. В частности, теперь не сможет бороться за сердце Огневич 41-летний Олег Плахотнюк.
Мужчина был единственным, у кого еще не было поцелуя, поэтому он решил действовать слишком напористо. Олег присоединился к Злате во время утренней зарядки и начал переходить к тактильным контактам.
Певица всячески ему намекала, чтобы он не нарушал личные границы, но мужчину это не останавливало.
На церемонии роз Огневич отметила, что Плахотнюк слишком активно проявлялся как мужчина, и она не готова быть его женщиной.
Как сообщал Главред, ранее Злата Огневич рассказала, зачем решилась принимать участие в проекте Холостячка-2.
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