Злата Огневич в прозрачной сетке поманила "булочками" и рассказала, зачем пошла на Холостячку

Злата Огневич рассказала, что ищет на Холостячке / instagram.com/zlata.ognevich

Певица Злата Огневич в сентябре 2021 года стала героиней шоу Холостячка. Многие поклонники проекта вместе с выбывшими мужчинами-участниками упрекают артистку в неискренности. Огневич решила раскрыть все карты и рассказала, зачем она на самом деле пришла на проект.

Спустя четыре выпуска шоу певица поделилась, что ее на самом деле подвигло стать героиней подобного проекта. Свое участие в Холостячке Злата Огневич мотивирует очень просто – как и любой другой человек в этом мире, певица мечтает однажды встретить свою любовь. Почему бы не использовать для этого проект?

Однако это – далеко не единственная цель певицы. Своим примером открытости Огневич мечтает вдохновить телезрительниц на борьбу с внутренними противоречиями и комплексами.

"Казалось бы, мой чувственный танец из 4-го выпуска превратился в самый настоящий триггер, который показал огромное количество закомплексованных женщин. … Я хочу видеть больше уверенных в себе и счастливых женщин. Я хочу, милые девушки, чтобы Вы познали себя, настоящих и начали ЖИТЬ. Вы даже себе не представляете, насколько Вы - крутые! Нужно просто ОТПУСТИТЬ себя! Отпустить свою внутреннюю девочку )))" - обратилась певица к фанатам.

Пламенную речь певица сопроводила весьма пикантными кадрами. На фото Огневич позирует в черном, практически прозрачном комплекте из кофты и трусиков в сетку. Открытый наряд демонстрирует все прелести фигуры артистки.

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Злата Огневич в соблазнительном белье-сетке / instagram.com/zlata.ognevich

Поклонники певицы одновременно вдохновлены на свершения и восторжены от смелого лука и идеальной формы Огневич:

"Фото шикарны! Браво фотографу и, конечно, очаровательной модели ❤️"

"Насчет танца и то что у людей много комплексов и они скорее осудят чем поймут, полностью с вами согласна, вы красиво станцевали! Не все смогут такое повторить для своего мужчины не говоря уже про камеры и всеобщее обозрение".

"Златулик, ты волшебная, нежная сексуальная кошечка❤️❤️❤️❤️Я от танца и образа в полном восторге!"

"Злата ты открылась вообще с другой стороны, очень вдохновляешь!"

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