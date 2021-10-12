Злата Огневич могла погибнуть на съемках клипа: "Меня просто вовремя подхватили!"

Злата Огневич рассказала о самых экстремальных съемках в ее жизни / instagram.com/zlata.ognevich

Певица и участница шоу Холостячка Злата Огневич поделилась с поклонниками страшными откровениями – артистка не раз была на грани смерти. Виной тому – экстремальный креатив режиссеров ее клипов.

Злата Огневич выложила сторис в Instagram, где раскрыла подписчикам подробности со съемок клипа на новый сингл Клинок.

По словам певицы, при съемках клипа не обошлось без экстрима. Главный режиссер проекта Холостячка Елена Захарчук решила поучаствовать в создании видеоролика для сингла Огневич. Съемочная группа использовала несколько тонн ледяной воды, в которой Злата Огневич и ее музыканты простояли около 12 часов.

Но это – далеко не самый страшный и травмоопасный опыт певицы при съемках. Огневич пожаловалась поклонникам, что режиссеры, которые работают с ней, очень часто выбирают очень рискованные концепции при съемках клипов.

"Был момент, когда я купалась с ядовитыми медузами полдня. Был момент, когда я каталась на лошади и упала с нее, ехала на лошади вдоль обрыва. Потом ползала по скалам, очень скользким, в кромешной темноте. Был даже момент, когда я прыгала на батуте и чуть не упала и не сломала себе шею. Меня просто вовремя подхватили!" - рассказала об опасных съемках певица.

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Злата Огневич чуть не сломала шею на съемках клипа / https://www.instagram.com/zlata.ognevich

Впрочем, такой экстрим и отдача своему делу возымела свои плоды: всего за 4 дня с момента премьеры клипа Клинок, ролик собрал почти 400 тысяч просмотров и более 300 восторженных комментариев:

"Максимально эстетически приятное видео! Как всегда замечательно, очень удивил момент, когда включилась рок-дива Злата)) Словила от этой работы небольшой Хардкисс вайб и теперь очень хотелось бы увидеть ваш дуэт!!"

"Это просто топовый уровень! Современно, сексуально, эстетично, а какая стильная картинка!"

"Отличается от других песен Златы, в лучшую сторону, и клип красивый".

"Крутая песня и крутой клип! Златочка умница! И как всегда красотка.. )"

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