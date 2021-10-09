Полуобнаженная Злата Огневич исполнила страстный танец мужчинам на "Холостячке" и спровоцировала драку

Злата Огневич в прозрачном костюме исполнила горячий танец для участников Холостячки / Instagram Холостяк СТБ

В четвертом выпуске романтического шоу "Холостячка" его главная героиня – украинская певица и телеведущая Злата Огневич, пустила в ход "тяжелую артиллерию" и постаралась очаровать мужчин соблазнительным танцем в откровенном наряде, чем вызвала бурную реакцию.

Во время вечеринки, которую Злата организовала для мужчин, чтобы те смогли показать свои таланты, артистка решила сделать для них сюрприз. Она вышла на сцену и станцевала эротический танец. К слову, в талант-шоу победил Андрей Задворный – Злате очень понравился его стендап о других участниках.

Образ певицы был очень сексуальным. Она подчеркнула стройную фигуру черным полупрозрачным комбинезоном с бахромой. Свой образ звезда дополнила объемными кудрями и черными туфлями на шпильках. Многие не ожидали такого от Огневич, которая казались им "пай-девушкой", а не дерзкой соблазнительницей.

Мужчины были в восторге и от аутфита Златы, и от ее танца.

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Организаторы шоу даже проговорились о драке, которая произошла на почве такого танца.

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Кто покинул шоу "Холостячка-2" в 3 выпуске

В прошлом выпуске проект покинули двое мужчин: Паша и Илья. Оказалось, что первый не готов к серьезным семейным отношениям. А по отношению ко второму, как призналась Злата, у нее были лишь дружеские намерения.