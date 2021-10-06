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Холостячка Злата Огневич в одном боди сверкнула ягодицами на улицах Киева

6 октября 2021, 12:52
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Эпатажный образ певица примерила для съемок клипа Клинок, премьера которого ожидается уже на этой неделе.

Злата Огневич
Злата Огневич примерила откровенный лук / instagram.com/zlata.ognevich

Певица и участница шоу Холостячка Злата Огневич уже в эту пятницу (8 октября) планирует выпустить клип на новую песню Клинок. Для съемок артистка выбрала весьма необычный образ, который вызвал противоречивые чувства у поклонников ее творчества.

В связи со значимым событием в карьере певицы – выходом нового клипа, девушка выложила в своем Instagram-аккаунте тизер к грядущей новинке.

Короткий видеоролик показывает прогулку Огневич в откровенном наряде по улицам Киева.

В кадре певица появляется в весьма соблазнительном наряде – черном боди с корсетом и классическом тренчкоте.

В качестве аксессуаров Огневич выбрала колье с крупными звеньями и крупные серьги. Неизменной в этом образе осталась лишь "фирменная" укладка артистки – голливудские локоны.

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Злата Огневич в горячем образе для нового клипа / instagram.com/zlata.ognevich

На ногах певицы были колготки в сетку и черные лодочки на высоком каблуке. Оголенные ягодицы холостячки, заключенные в черную сетку неприятно удивили некоторых фанатов: "Мда... Не думала, что уже и Злата будет Ж показывать..... Была единственная певица которой я восхищалась".

Огневич сверкнула ягодицами для клипа Клинок / instagram.com/zlata.ognevich

Иные поклонники остались в восторге от лука Огневич и ждут клипа певицы с нетерпением.
Читайте такжеХолостячка Злата Огневич без белья свела с ума шикарным телом в дерзкой фотосессииПровокационный пост артистки вызвал бурю положительных эмоций у подписчиков в комментариях:

"Я, конечно, люблю украинский в вашем исполнении, но на русском - огонь".

"Какая страсть ❤️‍круто!"

"Непривычно видеть такую Злату, но очень круто, что каждый раз она разная, постоянно экспериментирует".

Недавно Злата Огневич также поделилась со своими поклонниками тем, как участие в шоу Холостячка изменило ее жизнь.

Автор: Anna Pidhorna
viber
шоу-бизнес Злата Огневич новости шоу бизнеса Холостячка 2021
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