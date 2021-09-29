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Экс-участник Холостячки обвинил Злату Огневич во лжи и пиаре

29 сентября 2021, 21:51

Юрий признался, что шел на проект ради пиара, однако не исключил возможность встретить там любовь.

Юрий Рудый на "Холостячке" / Instagram

Экс-участник проекта Холостячка, актер Юрий Рудый был среди тех мужчин, которые познакомились с певицей Златой Огневич на первой вечеринке шоу. Однако желаемой бутоньерки он так и не получил.

Юрий признался, что шел на проект ради пиара, однако не исключил возможность встретить там любовь.

Однако, по его словам, реальность отличается от той картинки, которую создатели показали зрителям.

На месте продюсеров Холостячки Юрий также воспринимал бы участников, как ресурс создания рейтинговой программы. Однако, будучи среди участников, ему понравилось далеко не все.

Согласно условиям контракта, мужчина не имел права участвовать в других проектах. Также всем участникам до выхода проекта на экраны запрещали развивать страницу в Instagram. Рудый ошеломил интересными деталями. По его словам, для каждого участника подготовили роль, которой он должен отвечать.

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"Сначала меня хотели показать как байкера-интеллектуала. Хорошо, мне это близко. Но в итоге получился какой-то грубый абьюзер. Это нонсенс. Мои друзья знают, что я добряк. После просмотра эфира они были шокированы. Я тоже", – рассказал Юрий, передает Viva.

Он также добавил, что такие ситуации могут плохо повлиять на моральное состояние человека и на его репутацию.

Мужчина отметил, что у него было 2 мотивации принять участие в этом реалити-шоу. Он не отрицал, что могут возникнуть чувства к Злате Огневич, ведь любовь можно встретить где угодно. А также это отличный пиар. Более того, мужчина убежден, что и исполнительница стала главной героиней именно ради пиара.

"Я расценивал это как шанс привлечь внимание новых партнеров по бизнесу. Не хочу делать безапелляционных заявлений, но лично я уверен, что все участники и сама Злата Огневич пришли на шоу Холостячка прежде всего ради пиара", – заявил Юрий.

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Отметим, сама певица Злата Огневич не раз говорила, что решила принять участие искать главной героиней Холостячки ради любви.

Таким образом, можно сказать что Юрий Рудый обвинил певицу во лжи.

Отметим, во второй серии Холостячки Злата отправила домой Евгения. Певица мотивировала свое решение тем, что не хочет быть инициатором в отношениях. У нее уже был подобный опыт, повторять который нет желания. А Женя признался, что инициатива от девушек ему очень нравится.

Ранее мы сообщали, что украинская певица Злата Огневич раскрыла результаты шоу Холостячка, которые изменили ее жизнь. Певица сделала для себя очень важные выводы после финала шоу.

viber
Злата Огневич Холостячка 2021
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