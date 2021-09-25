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Холостячка 2: чем запомнился второй эфир и кого Огневич отправила домой

25 сентября 2021, 11:29
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Судя по всему, у певицы уже появился фаворит на проекте.

Огневич
Холостячка распрощалась сразу с двумя участниками шоу / instagram.com/stbua/

24 октября в эфир вышел 2 выпуск романтического реалити Холостячка-2. В новом эпизоде шоу Злата Огневич впервые в жизни прыгнула с парашютом, искупалась в бассейне, сделала фотосессию под водой и попыталась угадать мужчин по запаху.

Участники шоу "Холостячка-2" во втором эпизоде проекта заселились в дом, а с некоторыми Злата Огневич уже отправилась на первые групповые свидания.

"Лучшее в моей жизни"

Больше всего Злате запомнилось свидание, которое организовал бизнесмен Дмитрий Шевченко - вместе с ним певица впервые пригнула с парашютом.

"Лучшее свидание в моей жизни. Думала ли, что уже на первом свидании с мужчиной меня ожидает прыжок с парашютом ? Конечно же нет! Я ушам своим не поверила, когда Дима предложил вместе прыгнуть. Да ещё с высоты 3000 метров", — написала Огневич на своей страничке в Instagram.

фото: www.instagram.com/zlata.ognevich/

Позже участников и Злату ждало интересное задание. Огневич должна была выбрать несколько мужчин, с которыми она пойдет на свидание, но способ был непростым. Холостячка выбирала участников по танцу, запаху и звуку тела.

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фото: скриншот с видео

Счастливчиками оказались Александр, Андрей и Роман. Они и отправились на совместное свидание с Холостячкой, на котором должны были организовать ей фотосессию.

Судя по реакции Златы, больше всего ее удивил Стоматолог Роман Васильев - для места съёмок он выбрал бассейн, украсив его лепестками роз. Согласно задумке фото, они со Златой должны, обнявшись, упасть в воду, в сердце из лепестков.

фото: скриншот с видео

Проект покинуло сразу двое

Перед самой церемонией роз Игорь попросил Злату не давать ему бутоньерку, мотивировав это тем, что ему нужно возвращаться на работу к детям. Оказалось, мужчина с самого начала не собирался долго быть в проекте. Более того, Холостячка узнала, что это не первый и даже не второй проект, на который приходил Игорь и вскоре покидал их.

Читайте такжеХолостячка Злата Огневич без белья свела с ума шикарным телом в дерзкой фотосессииПростить обман мужчине Злата Огневич не смогла и отправила Игоря домой еще до начала церемонии роз.

Игорь и Евгений покинули проект / instagram.com/stbua/

Вторым мужчиной, который отправился домой на второй неделе стал Евгений. Злата мотивировала свое решение тем, что не хочет быть инициатором в отношениях. У нее уже был подобный опыт, повторять который нет желания. А Женя признался, что инициатива от девушек ему очень нравится.

Ранее мы сообщали, что украинская певица Злата Огневич раскрыла результаты шоу Холостячка, которые изменили ее жизнь. Певица сделала для себя очень важные выводы после финала шоу.

Автор: Сергей Кущ
viber
Злата Огневич новости шоу бизнеса Холостячка 2021
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