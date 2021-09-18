Мишина впервые рассказала об отношениях с Эллертом после публичного расставания

Ксения Мишина и Александр Эллерт хотят быть вместе / instagram.com/ellert_a/

Популярная украинская актриса, экс-холостячка страны Ксения Мишина поделилась подробностями своей личной жизни. Она рассказала о давно волнующем ее поклонников вопросе - отношениях с юмористом Александром Эллертом.

На пост-шоу "Холостячки 2" Ксения упомянула о непростом периоде в романтических отношениях и призналась, что у них действительно сейчас кризис, который они всячески пытаются преодолеть.

Ксения откровенно заявила, что они с Александр пытаются восстановить свои чувства.

"Сейчас у нас сложный период. Я считаю, это нормально, это происходит в каждой паре. Кризис - это шанс на развитие. Конечно, мы общаемся, пробуем восстановить наши отношения. Что будет дальше - я пока не знаю", - рассказала звезда.

Читайте такжеКсения Мишина и Александр Эллерт вместе подогрели слухи о тайных отношенияхКак известно, после "расставания" с Александром Эллертом Ксения Мишина с красавцем-мужчиной появилась на Красной дорожке Одесского кинофестиваля.

Ксения Мишина заявила, что бросила Александра Эллерта еще 16 июля.

Также ранее Александр Эллерт впервые прокомментировал расставание с Мишиной.