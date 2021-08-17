Ксения Мишина сказала, что за мужчина был с ней под ручку на последней светской встрече

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua/

Звезда украинских фильмов и сериалов, Холостячка и победительница шоу Танці з зірками Ксения Мишина засветилась на Красной дорожке самого известного украинского кинофестиваля в Одессе.

Ксения выбрала для Красной дорожки платье украинского бренда Valery Kovalska белого цвета, а ее мужчина пришел в смокинге. Фото она опубликовала в своем Instagram.

"Друзья, моя первая красная дорожка Одесского кинофестиваля! Ух, волнительно, но все прошло идеально! Я хочу сказать, какие у нас красивые, улыбчивые и элегантные люди! Было настоящим наслаждением провести этот вечер в такой потрясающей атмосфере", - написала она, когда добавила новые фото на свою страницу.

Ксения Мишина отметила, что мужчина, с которым она посетила мероприятие - Артемий Егоров. Они вместе снимались в фильме Соседка, который презентуется на Одесском кинофестивале 2021.

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua/

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua/

"Ксению, что за мужчина стоит возле вас?" - "Мой коллега по фильму", - рассказала Мишина.

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Пока она не просветила поклонников, они уже успели в комментариях настроить сотню своих вариантов заговора с новім отношениями актрисы. Кроме того, Мишину засыпали сотнями комплиментов.

"Поздравляю! Очень красивая, но хочется видеть рядом Александра. Моя вера сильна, тебя и Сашу", "Я приезжала на красную дорожку, чтобы увидеть Вас! Вы - шикарная!!! Такая изящная, такая красивая! Я очень рада, что удалось повидать Вас, как говорится, "наживо"!", "Такая великолепная королева", "Очень красива", "Поздравляю, заслужила", - пишут ей в комментариях.

Напомним, что Ксения Мишина бросила Александра Эллерта еще 16 июля.

Артист, который в это время был с родителями, ездил к Мишиной, но потом неожиданно отписался от Холостячки в соцсетях.

Ксения Мишина "рубонула" себе новую прическу после расставания с Александром Эллертом , и перешла на украинский язык.