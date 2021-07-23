Мишина после расставания с Эллертом "рубонула" новую прическу

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua/

Актриса Ксения Мишина решилась на кардинальные изменения, которые делают девушки после расставания - они изменила прическу после слов о расставании с Александром Эллертом. Правда, она не стала делать радикальное каре, но ее новая шикарная прическа поражает воображение.

Ксения Мишина показала, как приехала к стилисту Николаенко Юле, которая помогала ей с подбором образов на шоу Холостячка.

Юлия снова помогла Ксении с образом - это не радикальное каре, но девушка выглядит на 100% идеально и на 100% не такой, как раньше. Свой поход к Юле и новую прическу Ксения показала в сториз своего Instagram.

Ксения намекнула, что тогда Юля делала из нее принцессу, а теперь они вместе входят в новый проект, о котором она пока что умолчит.

Девушка призналась, что новый имидж для нее немного непривычный, но так нужно, и она привыкнет.

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Точно также сегодня Ксения заявила, что переходит на украинский язык.

Пока что неизвестно, как поклонники отреагировали на новую прическу Ксении, потому что только она видит результаты, но несомненно, обещанную принцессу из нее сделали и новый имидж просто шикарен.

Ранее Ксения Мишина показала аппетитные формы в ярком наряде.

Напомним, что до этого Ксения Мишина в сториз засветила обручальное кольцо от Александра Эллерта, но потом "невзначай" показала маникюр, и на пальце колечка больше не было.

Александр отписался от Ксении, и сделал то, чего не было ранее во время их ссор - удалил информацию о том, что он с ней встречается из шапки профиля.

Никто из пары прямо не комментирует, что между ними происходит.