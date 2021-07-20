Ксения Мишина засветила обручальное кольцо на фоне слухов о расставании с Александром Эллертом

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua/

Победительница Танцев со звездами, звезда Крепостной Ксения Мишина шокировала всех загадочным заявлением о том, что ей не по пути с близким человеком. Хотя она не называла имена, все решили, что это Александр Эллерт, и Мишина бросила его.

Вскоре после этого Александр отписался от Ксении, и сделал то, чего не было ранее во время их ссор - удалил информацию о том, что он с ней встречается из шапки профиля.

Пока все остаются озадаченными - так как ни Мишина ни Эллерт не дают никаких пояснений, актриса вышла в эфир с поклонниками и в сториз засветила обручальное кольцо, которое они с Александром делали из своей крови.

Пока все продолжают заваливать пару вопросами, но Александр только отшучивается - он принципиально не поднимает тему. Ксения Мишина загадочно хранит молчание.